アパホテルは、「アパホテル〈高知〉」を2026年3月にリブランドオープンする。アパホテルと高知パレスホテルがフランチャイズ契約を締結し、高知パレスホテルをリブランドする。高知パレスホテルは2012年、アパパートナーホテルズに加盟し、アパホテルのウェブサイトやアプリで客室の販売を行っていた。本館と禁煙館の2棟構成で、客室数は260室。全室を禁煙化する。アパホテルの新都市型ホテル標準仕様として、全客室に壁掛けテレ