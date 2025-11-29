◆明治安田Ｊ３リーグ▽最終節岐阜２ー３ＦＣ大阪（２９日・長良川）３位で今季の全節を終了したＦＣ大阪が２９日、昇格プレーオフ（ＰＯ）を鳥取の本拠であるＡｘｉｓバードスタジアムで行うことを発表した。この日行われたリーグ戦最終節では、岐阜相手に３―２で勝利した。３位でＰＯに出場することが決定し、７日に金沢と初戦を迎える。最も高い順位でＰＯに臨む３位のチームは（１位と２位の自動昇格のため）２試合と