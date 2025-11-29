イスラエルの無人機攻撃で殺害された子どもの死を悼む人＝29日、ガザ南部ハンユニス（ゲッティ＝共同）【エルサレム、カイロ共同】パレスチナ自治区ガザの保健当局は29日、2023年10月の戦闘開始後のガザの死者が7万100人になったと発表した。今年10月の停戦発効後もイスラエル軍の散発的な攻撃が続くほか、死亡認定が進んだ。人道状況は停戦後も大きくは改善せず、冬の到来で悪化が予想される。犠牲者はさらに増える恐れが強い。