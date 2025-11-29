日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』が、12月29日午後5時30分から午後10時54分まで番組最長となる5時間30分んにわたって、放送される。千葉・ホテルニューオータニ幕張から生中継され、俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める。【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子同番組は、ストリーミングサービスのデータをもとに、さまざまなジャンルで2025年に最も聴かれた曲・アーティスト