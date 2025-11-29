東京・台東区の交差点で車とバイクが衝突する事故があり、2人がけがをしました。29日午後8時20分ごろ、台東区蔵前の交差点で右折しようとした車と直進してきたバイクが衝突する事故がありました。この事故で車とバイクの運転手が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあり、命に別条はないということです。