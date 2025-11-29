岐阜市の長良川競技場で、サッカーの試合中にボールボーイが座るパイプ椅子が破損し、14歳の男子生徒が右手薬指の先端を切断する事故がありました。 岐阜メモリアルセンターによりますと、29日午後3時45分ごろ、長良川競技場でＦＣ岐阜の試合中にボールボーイのパイプ椅子が突然破損し、座っていた愛知県の男子生徒（14）が指を挟みました。 男子生徒は右手薬指の先端を切断し、