◇ボクシング全日本選手権準決勝（2025年11月29日東京・ひがしんアリーナ）男女26試合が行われ、男子ウエルター級では「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、24年U19世界選手権60キロ級金メダリストの藤木勇我（大阪・興国高3年）が冨田真広（自衛隊）に4―1で判定勝ちし、現役高校生ながら初の決勝進出を果たした。1回は鋭いジャブで主導権を握り、手数を増やした2回には効果的なボディーを再三ヒット。3回にはカウンターの左