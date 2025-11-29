「楽しんでレースできた」と満足した表情を浮かべた平井（中央）＝東京アクアティクスセンター競泳のジャパンオープン第２日は２９日、東京アクアティクスセンターで行われ、神奈川勢は女子５０メートルバタフライの平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２５秒９９で制し、女子２００メートル背泳ぎで長岡愛海（神奈川大）が２分１０秒５５で優勝した。女子４００メートル個人メドレーは小堀倭加（あいおいニッセイ同和損保、相