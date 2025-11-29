ボートレース徳山の「にっぽん未来プロジェクトｉｎ徳山」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。湯浅紀香（２７＝群馬）は予選ラストの２走を５、４コースから２、６着。予選１２位で通過した。前半３Ｒはバック５番手ながら、２Ｍで山川波乙と樋口由加里、２周１Ｍで藤田美代を抜く好ファイト。「乗りやすさがあるので、自分が思う旋回はできる。足は抜けていることはないけど、下がることはない」と舟足もまず