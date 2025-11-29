【モデルプレス＝2025/11/29】俳優の岸井ゆきのと宮沢氷魚が11月29日、都内にて行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』公開記念舞台挨拶に、共演の藤原さくら、三浦獠太、中島歩、天野千尋監督とともに出演。今年中にやっておきたいことを明かした。【写真】岸井ゆきの＆宮沢氷魚、ハグで密着◆岸井ゆきの＆宮沢氷魚、今年中にやっておきたいことは？同作は、“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人