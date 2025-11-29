フレデリックが、2026年から2027年にかけ、関東にて3カ月おきに自主企画＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞を行うことを発表した。タイトルにもなっている『UMIMOYASU』は、フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベントで、2026年から2027年にかけて全4回、ゲストを迎えて行うという。記念すべき第1回は、2026年4月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催される。4月公演のチケット最速先行は、本日よりフレ