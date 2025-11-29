²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼Î¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¼õ¾Þ¼°¤Ë±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤ä¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¿·³ã¸©½Ð¿È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¿·³ã¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿·³ã»Ô´Ñ¸÷Âç»È¡¢¿·³ã±Ø³«¶È120¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ê²ñ¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿·³ã¤Î¡È¿ÀÅª¤ÊÂ¸ºß¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿