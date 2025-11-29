味の素AGFは、タニタと協業して開発したタニタカフェ監修の「ブレンディ」スティックに手応えを得る。商品は、8月19日にEC・タニタ食堂・タニタカフェの一部店舗で発売開始した「ブレンディ スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス」（ホッとよりそうカフェオレ）と「同 ホッとよりそうミルクティー カフェインレス」（ホッとよりそうミルクティー）の2品。11月25日、コラボセミナーに登壇し