日本サッカー協会（ＪＦＡ）が、２０３５年のアジア杯の招致に向け、韓国サッカー協会と共催に向けた協議をしていると韓国メディアで報じられたことについて、宮本恒靖会長が２９日、長崎市内で行われた日本女子代表―カナダ戦の試合後に初めて言及した。宮本会長は「常に国際大会は招致したいと思っている。チャンスがあれば手を挙げたい。我々としてはやりたいという中で、どういう形がいいのかを探っていく。（３５年に向け