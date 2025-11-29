２９日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、２６日午後に発生した香港の高層住宅群火災で当局で少なくとも１２８人の死亡が確認されたと発表したことを報じた。香港では過去７０年以上で最も死者が多いケースとなった今回の火災について、キャスターの高島彩アナウンサーは「今回の高層ビルでの火災、救助隊もなかなか近づくことができなかったということですが…」と、まず報じ