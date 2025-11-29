イ族伝統の肉の角煮「坨坨肉」を作る涼山イ族自治州喜徳県の住民。（成都＝新華社配信）【新華社成都11月29日】中国四川省の涼山イ族自治州で20日、地元に住むイ族が伝統的な新年を迎えた。自治州は7日間の休暇を設け、人々は芸能パフォーマンスを楽しみ、伝統的な美食を味わい、1年で最も貴重な団らんのひとときを過ごした。イ族伝統の肉の角煮「坨坨肉」。（成都＝新華社配信）イ族は中国南西部に主