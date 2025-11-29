衆議院の議員定数削減をめぐって、公明党内では次期衆院選を念頭に自民党を牽制する動きが高まっています。公明党斉藤鉄夫 代表「比例区のみ削減するという方向で与党が進めるというのは、あまりに乱暴だと言わざるを得ません。少数民意の切り捨てであり、選挙制度の性質そのものを変えてしまいかねません」きょう（29日）開かれた公明党の全国県代表協議会で、斉藤代表はこのように述べ、与党内で衆議院の比例代表を50議席