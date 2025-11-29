ボートレース芦屋の「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯男女Ｗ優勝戦」が２９日、幕を開けた。広中智紗衣（４４＝東京）は前半４Ｒのイン戦、５コースからまくった中尾彩香を受け止め、逃げて白星をゲット。後半１２Ｒのサンライズドリームは道中４番手も追い上げて３着、上々の船出だ。相棒５４号機は近況、パワーが戻ってきている元エース機。「エンジンはいいと思う。ただ、ペラが合ってなくて出口が重い。直線は悪くないの