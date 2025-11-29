ボートレース浜名湖の「オレンジリボン運動支援競走中京スポーツもみじ杯」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。烏野賢太（５７＝徳島）は前半５Ｒ、後半９Ｒとまくり差し連発で１着。３日目後半から３連勝、得点率８・１４、４位で予選を突破した。前検から舟足に好感触をつかんでいたが、「４日目が一番良かった。少し回転を上げたけど、余している感じがあったので元に戻してもいいかな。伸びでいい人は