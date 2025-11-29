スノーボードＷ杯（２９日、中国・張家口）のビッグエア開幕戦で、女子日本勢が表彰台を独占した。３本のジャンプうち、得点が高い２本の合計点で争う一戦は、２０２５年世界選手権銅メダルの深田茉莉（ヤマゼン）が合計１５６・７５点で初優勝。スイッチバックサイド１０８０を決めるなど、高難度の技で勝利を引き寄せた。２大会連続で五輪代表の岩渕麗楽（バートン）は１４５・７５点で２位、鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が１４１・