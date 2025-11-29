ピアニストの角野隼斗（３０）が２９日、神奈川・Ｋアリーナ横浜でリサイタル「ＫｌａｓｓｉｋＡｒｅｎａ」を開催した。この公演のチケット販売枚数は１万８５４６枚で「屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数」となり、ギネス世界記録に認定された。角野はアンコールで「こんなにたくさんの皆さんの前でピアノリサイタルをできる日が来るとは思ってもいませんでした。とても忘れられない日になったと思