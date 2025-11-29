陸上の日体大長距離競技会兼「ＮＩＴＴＡＩＤＡＩＣｈａｌｌｅｎｇｅＧａｍｅｓ」（ＮＣＧ）が２９日、横浜市で行われ、男子１万メートルで日体大の平島龍斗（４年）が２７分５６秒８４の同大新記録をマークした。平島は最も持ちタイムが速い選手が集まったＮＣＧ２組に登場。５０００メートルを１３分５８秒で通過し、「思ったより遅かったんで、後半上げないとなと思ったが、思ったよりもきつくなった」それでも、トラ