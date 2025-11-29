◆明治安田Ｊ３リーグ▽最終節岐阜２―３ＦＣ大阪（２９日・長良川）３位のＦＣ大阪は、岐阜との最終節に勝利した。前節終了時点で２位の八戸とは勝ち点差は３、得失点差は２としていた。自動昇格の可能性も残っていたが、八戸が琉球と引き分けたため３位で昇格プレーオフ（ＰＯ）に臨むことが決定した。前半から決定機はつくりながら得点は奪えず、同３０分に先制を許した。自動昇格に向けても、勝利は絶対条件。より攻勢