ハリウッド俳優のジョニー・デップさん（62）が27日、約8年半ぶりに来日。都内で開催された自身が手がけるアート展の記者会見に登場しました。『A Bunch of Stuff - Tokyo』（2026年5月6日まで開催）は、ジョニーさんが手がけた作品、私物、貴重なアイテムを100点以上展示した没入型アート展です。■アートへの思いを明かす映画俳優として有名になる前から絵を描いてきたというジョニーさん。会見では「自分はいろいろなことをやっ