阿部寛主演の映画「テルマエ・ロマエ２」（２０１４年）が２９日、フジテレビで放送された。古代ローマ側のコロッセオで戦う最強の剣闘士アケボニウス役で、昨年４月に５４歳で亡くなった元横綱・曙太郎さんが出演していた。ネットでも話題となり「出てたのか」「曙さん！？」「曙さん元気でいて欲しかった」「今は亡き曙さん」「テルマエロマエ２に在りし日の曙関が」「まさか鬼籍に入られるとは」とのコメントが投稿された