11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。KARAのスンヨン、ニコル、ヨンジは「ジャンピン」をNiziUとともに一夜限りのコラボパフォーマンス。3人が出演前にコメントを寄せてくれた。Q：「ジャンピン」は2010年11月10日、15年前のリリースですが、この楽曲への想いや、当時印象に残っているエピソードをお教えください。スンヨ