11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。Mrs. GREEN APPLEは「クスシキ」「GOOD DAY」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：今回のステージでの見どころのポイントをお教えください。大森元貴：今日の衣装、かわいいです。手作りで、こういう色味を着たいなというのを叶えてもらったので新鮮な衣装です。“ザ・バンド