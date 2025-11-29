2025年11月21日、中国のポータルサイト・捜狐に「『鬼滅の刃』が日本アニメの頂点を逆転、鬱（うつ）的な核心が痛いところを突く」と題した記事が掲載された。記事は、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章の中国公開初週の興行収入が4億元（約88億円）に迫り、中国の映画・ドラマのデータ分析アプリ・灯塔専門版の予測では、今後6億元（約132億円）に達する見込みもあるという。さらに映画『THE FIRST SLAM DUNK』の興行収入6億63