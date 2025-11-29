【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】顔面を「手」でブロックされた瞬間バスケットボール日本代表のSG富永啓生が、リバウンドの競り合い時に出血。ファンが怒りを露わにした。日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。75ー54と大差をつけて迎えた第4クォータ