グローバルボーイズグループ・JO1が29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「FAVORITE ASIAN ARTIST」を獲得した。【ステージ写真】怖いほど美しい世界観を作り上げたJO1「FAVORITE ASIAN ARTIST」のトロフィーを受け取った與那城奨は、英語で「ここ2025 MAMA AWARDSで招待を受け、この賞を受賞できてうれしいです。大きな大きな意味を持っています。この賞をいただ