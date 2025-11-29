ピアニストの角野隼斗（30）が29日、「屋内のソロピアノリサイタルで販売されたチケットの最多枚数」を達成し、ギネス世界記録に認定された。同日、Kアリーナ横浜でキャリア最大規模の「角野隼斗ピアノリサイタル“Klassik Arena”supported byロート製薬」を開催し、チケット販売枚数1万8546枚を記録。同所で初開催となったクラシック音楽の公演で、若きピアニストが金字塔を打ち立てた。1階から7階まで、超満員の観客か