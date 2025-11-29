Ｊ２最終節でＪ３降格が決定した熊本は２９日、大木武監督が２０２５シーズンをもって退任することが決定したことを発表した。最終節を前に残留圏内の１７位で、勝てば自力で残留を決められたが、ホームで甲府と０―０で引き分け。勝ち点１を積み上げたものの、１８位富山が４―１で大勝したことで、勝ち点３７で並ばれ、最後は得失点差で「１」下回り、Ｊ３降格が決まった。その後、２０年から指揮を執った大木監督の退任が