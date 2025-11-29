【香港共同】香港にある中国政府の出先機関、国家安全維持公署は29日、大規模火災を受けた報道官談話で「反中分子が虚偽情報を流して香港政府への恨みをあおり立てている」と非難し、香港国家安全維持法で罰せられると警告した。