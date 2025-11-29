会見で頭を下げる二宮町の村田町長＝２９日、同町役場神奈川県二宮町は２９日、町の農林水産業の振興を目的とした４団体の資金計５７６万３１１０円を横領したとして、産業振興課農林水産班の男性主事補（２６）を懲戒免職処分にしたと発表した。主事補は同課が事務局を務める４団体の預金口座を管理しており、横領した資金はＦＸ投資の費用や遊興費などに使っていたという。処分は２８日付。町によると、主事補は昨年６月ごろ