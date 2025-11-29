【ブンデスリーガ】ボルシアMG 0−0 RBライプツィヒ（日本時間11月29日／ボルシア・パルク）【映像】相手選手が激昂！町野が接触転倒の問題シーンボルシアMGの日本代表FWが町野修斗が獲得したPKが取り消しとなった場面があった。日本時間11月29日のブンデスリーガ第12節で、ボルシアMGはRBライプツィヒと対戦。ベンチスタートの町野はスコアレスで迎えた73分から出場すると、およそ1分後に仕事を果たす。ボルシアMGが右サイドを起