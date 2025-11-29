◆明治安田J2リーグ最終節鳥栖1―2磐田（29日、佐賀・駅前不動産スタジアム）サガン鳥栖はホームでの今季最終戦で磐田と対戦。見せ場をつくりながらもあと1点が遠く、シーズンの締めくくりを白星で飾れなかった。前半はボール保持で上回るものの、シュートはMFビキンタス・スリブカの1本だけ。後半開始からは9月にプロ契約を結んだ18歳のFW新川志音を投入して打開を図るも、同22分に右CKからのセットプレーで相手に先制を