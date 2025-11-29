11月29日、日本女子代表は長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で開催された「MS&ADカップ2025」で、東京五輪金メダルのカナダ女子代表と対戦。３−０で快勝して親善試合７戦ぶりの白星を飾った。序盤から積極的な姿勢を見せたなでしこジャパンは43分に先制。高橋はなのクロスを田中美南が頭で折り返し、最後は谷川萌々子が左足でダイレクトシュートを決めた。さらに後半に入ると攻撃をより活性化させる。51分に相