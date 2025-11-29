現在放送中の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』でドラマ『良いこと悪いこと』の主題歌「アゲハ蝶」と「THE REVO」を披露するポルノグラフィティが、出演前にコメントを寄せた。ポルノグラフィティ――「アゲハ蝶」が『良いこと悪いこと』の主題歌としてOAされていますが、放送をご覧になってどのような印象を受けましたか？岡野昭仁：皆さんがここまで考察をしなければ謎が解けないくらい奥深いものになっていて、純