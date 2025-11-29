エアバス社の航空機A320などにシステムの不具合が見つかったため、全日空は29日、95便を欠航しました。30日も6便が欠航します。欧州航空安全庁は28日、エアバスA320などの航空機について急きょソフトウエアのアップデート作業が必要と通報しました。このため全日空は、所有する34機の整備作業のため、29日の始発便から羽田と稚内、能登、米子、徳島、高知を結ぶ便など、国内線95便を欠航、およそ1万3200人に影響が出ました。羽田空