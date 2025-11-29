日本相撲協会が２９日、長崎市の平和公園で「平和の献花式典」を行った。献花には横綱・豊昇龍（立浪）らが参列した。豊昇龍は長崎原爆資料館の館長から青空の下、長崎に原爆が落とされた８０年前の写真などを見ながら、説明を受けた。そして献花では目を閉じ、お辞儀した。長崎の被爆について「２度とこういうことがないように願っています」と神妙だった。平和への思いを問われると「悪いことが起きないで世界で平和が一番い