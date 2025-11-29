【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年9月13日。あの日から約1年が経った。昨年開催された “ナガノアニエラフェスタ2024”からのこの日を迎えるまでの間、それは多くの人たちが長きにわたってさまざまな想いを抱えてきた日々だったに違いない。昨年‟アニエラフェスタ”で起こった、アニソンあるいはポップミュージックのイベントにおいて決してあってはならない痛ましい事件は多くの人々に暗い影を、深い傷を残した