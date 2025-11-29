映画レーベル「NOTHING NEW」製作の不条理ホラーショートフィルム集「NN4444」が、12月12日(金)より下北沢K2にて1週間限定の復活上映されることが決定した。『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太監督による中編ホラー『◯◯式』、そして異色の侵蝕型絵画展「視てはいけない絵画展」（11月28日〜開催）で注目を集める「NOTHING NEW」。その初期作品である「NN4444」は、４人の新鋭監督と新鋭俳優がタッグを組み、現