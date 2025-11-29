秋篠宮妃紀子さまは２９日、東京・上野の東京文化会館で、手話やダンスを交えた舞台公演を観覧された。公演は今月開催されたデフリンピック東京大会をきっかけに、日比野克彦・東京芸術大学長の総合監修で制作された。公演前のあいさつで、日比野学長が聴覚障害者と健聴者が出演することに触れて「両者が一緒に２年前から舞台をつくってきた」と紹介すると、紀子さまは手話で拍手を送られた。