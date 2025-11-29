THE RAMPAGEが、最新シングル「BREAK IT DOWN」に、プロレス界では史上初となる4団体合計8名のプロレスラー選手が参加することを発表した。◆THE RAMPAGE 画像「DDTプロレスリング」から、KONOSUKE TAKESHITA選手 / 上野 勇希選手。＜新日本プロレス＞からエル・デスペラード選手 / 海野翔太選手。「DRAGON GATE」からドラゴン・キッド選手 / シュン・スカイウォーカー選手。「プロレスリング・ノア」から清宮 海斗選手 / 拳王選手