osageが、新曲「ごめんね。」のMVを公開した。◆osage 動画本楽曲は、新境地とも言える、男女の生々しい関係をストレートなバンドサウンドで描くラブソングだという。MV監督は、osageとの親和性も強いハヤシサトル。出演者はファッションメディア「JJ」の専属モデルを務めている松川星と、モデルや俳優としても活躍している元之介が出演しており、バンドシーンとともに表現される刺激的で切ない映像に仕上がっているとのことだ。ht