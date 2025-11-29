ロアッソ熊本は29日、大木武監督(64)が2025シーズンをもって退任することを発表した。クラブとしては続投を望んでいたが、本人から退任の申し出があったという。大木監督は過去にJリーグの複数クラブの指揮官や日本代表コーチなどを歴任。2020年に熊本の監督に就任した。チームは前節まで残留圏内の17位に位置していたが、最終節のドローで18位に後退。J3自動降格が決まった。6シーズン指揮を執った大木監督はクラブ公式サ