FC琉球は29日、2025シーズン限りで現役を引退するMF岩渕良太(35)がアカデミーコーチに就任することを発表した。元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんを妹に持つ岩渕良太は昨季、9年ぶりに琉球へ復帰。今月14日に2025シーズン終了後の現役引退が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF岩渕良太(いわぶち・りょうた)■生年月日1990年4月26日(35歳)■出身地東京都■身長/体重174cm/65kg■経歴