[故障者情報]サガン鳥栖は29日、MF西川潤が検査の結果、右ハムストリング損傷と診断されたことを発表した。全治については12週としている。西川は23日のJ2第37節・藤枝MYFC戦で負傷。今季リーグ戦では35試合に出場し、チーム1位タイの6ゴールを記録していた。