中島 怜が、TVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛』のオープニングテーマである「おきらくぜ〜しょん」を2026年2月18日にシングル発売に先駆けて、1月10日に先行配信することを発表した。本発表は、本日開催された中島 怜のバースデーイベント＜おさんぽ学園文化祭「出席番号にじゅういちばん！」＞内にてアナウンスされた。「おきらくぜ〜しょん」は、ヒャダインこと前山田健一が作詞・作曲を手がけている。わちゃわちゃとした楽