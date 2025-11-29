CLAN QUEENが、2026年の4〜5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞を開催するを発表した。本ツアーの会場は東名阪Zepp、さらにはワンマンライブ初開催となる札幌、福岡の、全5都市となる。さらに、12月1日からオフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」を開設することも発表。オフィシャルファンクラブ「Hell Fire Club」では、開設と同時に全国ツアー＜CLAN QUEEN ONE MAN TOUR 2026＞のチケット先行販売がスタートす